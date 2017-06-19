Єгипет отримає від Росії палубні вертольоти для "Містралей"
"Ми з задоволенням можемо констатувати, що Росія виграла цей тендер", - повідомив глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв, пише Интерфакс.
Він підкреслив, що на цьому етапі "важливо узгодити технічний вигляд вертольота, фінансові умови, тобто провести передконтрактну роботу".
Палубні вертольоти Єгипет планує використовувати на двох вертольотоносцях "Містраль", закуплених у Франції. Спочатку ці вертольотоносці призначалися для Росії, проте після анексії Криму Париж відмовив РФ у постачанні вертольотоносців. Росія отримала грошову компенсацію.
Нагадаємо, у жовтні минулого року міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що Єгипет продав Росії за 1$ два десантні вертольотонсці "Містралі", які купив до цього у Франції.
Раніше ВМФ Єгипту отримали від Франції другий з двох вертольотоносців класу "Містраль", контракт на постачання яких Росії було розірвано.
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