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Єгипет продовжив надзвичайний стан ще на три місяці

Указ набуває чинності з 15 січня
Влада Єгипту продовжила ще на три місяці режим надзвичайного стану в країні.
Єгипет продовжив надзвичайний стан ще на три місяці Фото: reuters.com

“Парламент Єгипту затвердив у неділю, 13 січня, указ президента про продовження на три місяці режиму надзвичайного стану в країні”, - повідомляє Al Youm As Sabi.

Зазначається, що депутати підтримали рішення більшістю в дві третини голосів.

Указ набуває чинності з 15 січня.

Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що поліцейські ліквідували 40 бойовиків у їхніх сховищах під час рейдів з безпеки. Операцію проти бойовиків провели після нападу на туристичних автобус у Єгипті 28 грудня, унаслідок якого загинули 4 людини.

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13 01 2019 21:13
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