НОВИНИВлада Єгипту продовжила ще на три місяці режим надзвичайного стану в країні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єгипет продовжив надзвичайний стан ще на три місяці
Указ набуває чинності з 15 січня
Фото: reuters.com
“Парламент Єгипту затвердив у неділю, 13 січня, указ президента про продовження на три місяці режиму надзвичайного стану в країні”, - повідомляє Al Youm As Sabi.
Зазначається, що депутати підтримали рішення більшістю в дві третини голосів.
Указ набуває чинності з 15 січня.
Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що поліцейські ліквідували 40 бойовиків у їхніх сховищах під час рейдів з безпеки. Операцію проти бойовиків провели після нападу на туристичних автобус у Єгипті 28 грудня, унаслідок якого загинули 4 людини.
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13 01 2019 21:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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