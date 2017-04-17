Єгипет розглядає можливість запровадження "абонентської плати" за користування Facebook

Парламент Єгипту розгляне законопроект, який передбачає запровадження щомісяної "абонентської плати" для користувачів Facebook.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Egypt Independent.

На думку авторів законопроекту, це допоможе уряду контролювати кіберзлочинність та обмежить поширення фейкових новин та інформації, що підбурює до насильства та агресії.

За словами одного з авторів проекту Ріяда Саттара, запропонована щомісячна плата становитиме 5 єгипетських фунтів (приблизно $0,28).

Він повідомив, що в разі ухвалення законопроекту, Єгипет поінформує засновника соцмережі Марка Цукерберга про відповідне рішення.

"Цей закон дозволить уряду ефективно контролювати користувачів Facebook і стежити за тим, хто отримує фінансування за кордоном з метою сприяння тероризму в інтернеті", – заявив Саттар.

Жителі Єгипту висловлюють протест проти пропозиції законодавців.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що засновник Facebook Марк Цукерберг має намір змінити формат Facebook і зайнятися розвитком соціальної інфраструктури для формування глобального співтовариства.

Менеджмент Facebook оголосив про посилення заходів протидії новинам, які містять фейки та містифікації.