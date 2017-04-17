Єгипет розглядає можливість запровадження "абонентської плати" за користування Facebook
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Egypt Independent.
На думку авторів законопроекту, це допоможе уряду контролювати кіберзлочинність та обмежить поширення фейкових новин та інформації, що підбурює до насильства та агресії.
За словами одного з авторів проекту Ріяда Саттара, запропонована щомісячна плата становитиме 5 єгипетських фунтів (приблизно $0,28).
Він повідомив, що в разі ухвалення законопроекту, Єгипет поінформує засновника соцмережі Марка Цукерберга про відповідне рішення.
"Цей закон дозволить уряду ефективно контролювати користувачів Facebook і стежити за тим, хто отримує фінансування за кордоном з метою сприяння тероризму в інтернеті", – заявив Саттар.
Жителі Єгипту висловлюють протест проти пропозиції законодавців.
Нагадаємо, в лютому стало відомо, що засновник Facebook Марк Цукерберг має намір змінити формат Facebook і зайнятися розвитком соціальної інфраструктури для формування глобального співтовариства.
Менеджмент Facebook оголосив про посилення заходів протидії новинам, які містять фейки та містифікації.
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