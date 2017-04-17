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Єгипет розглядає можливість запровадження "абонентської плати" за користування Facebook

У разі ухвалення законопроекту, Єгипет поінформує засновника соцмережі Марка Цукерберга
Парламент Єгипту розгляне законопроект, який передбачає запровадження щомісяної "абонентської плати" для користувачів Facebook.
Єгипет розглядає можливість запровадження "абонентської плати" за користування Facebook Фото: digitaltrends.com

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Egypt Independent.

На думку авторів законопроекту, це допоможе уряду контролювати кіберзлочинність та обмежить поширення фейкових новин та інформації, що підбурює до насильства та агресії.

За словами одного з авторів проекту Ріяда Саттара, запропонована щомісячна плата становитиме 5 єгипетських фунтів (приблизно $0,28).

Він повідомив, що в разі ухвалення законопроекту, Єгипет поінформує засновника соцмережі Марка Цукерберга про відповідне рішення.

"Цей закон дозволить уряду ефективно контролювати користувачів Facebook і стежити за тим, хто отримує фінансування за кордоном з метою сприяння тероризму в інтернеті", – заявив Саттар.

Жителі Єгипту висловлюють протест проти пропозиції законодавців.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що засновник Facebook Марк Цукерберг має намір змінити формат Facebook і зайнятися розвитком соціальної інфраструктури для формування глобального співтовариства.

Менеджмент Facebook оголосив про посилення заходів протидії новинам, які містять фейки та містифікації.

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17 04 2017 23:30
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