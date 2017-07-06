ПОЛІТИКА НОВИНИЄгипет вводить тимчасові мита на сталь з Китаю, Туреччини та України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єгипет тимчасово введе додаткові мита на українську сталь
Мита буде встановлено на рівні 15-27%
Фото: nnm.me
Причиною такого рішення стали скарги від місцевих виробників, які не в змозі конкурувати з імпортними альтернативами.
"Це рішення призначене для захисту місцевого виробництва від шкідливої практики імпортних альтернатив", - сказав міністр торгівлі Тарек Кабіль, повідомляє Reuters.
Зазначимо, що мито буде встановлено на рівні 15-27% для сталі з України, 17% для Китаю і 10-19% для Туреччини.
Нагадаємо, восени минулого року Україна опустилася з 10 на 11 місце в рейтингу країн за обсягами виробництва сталі міжнародної асоціації Worldsteel.
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