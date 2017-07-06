Єгипет тимчасово введе додаткові мита на українську сталь

Мита буде встановлено на рівні 15-27%

Єгипет вводить тимчасові мита на сталь з Китаю, Туреччини та України.

Причиною такого рішення стали скарги від місцевих виробників, які не в змозі конкурувати з імпортними альтернативами.

"Це рішення призначене для захисту місцевого виробництва від шкідливої практики імпортних альтернатив", - сказав міністр торгівлі Тарек Кабіль, повідомляє Reuters.

Зазначимо, що мито буде встановлено на рівні 15-27% для сталі з України, 17% для Китаю і 10-19% для Туреччини.

Нагадаємо, восени минулого року Україна опустилася з 10 на 11 місце в рейтингу країн за обсягами виробництва сталі міжнародної асоціації Worldsteel.