СПОРТ НОВИНИЗбірна Єгипту стала черговим фіналістом футбольного чемпіонату світу-2018.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Єгипет вперше за 28 років зіграє на ЧС з футболу
Єгипет зіграє на чемпіонаті світу втретє в історії
Фото: ukrinform.com
Про це повідомляє "Укрінформ".
Збірна Єгипту сьогодні обіграла Конго 2:1 і стала переможцем своєї відбіркової групи. За "Фараонів" двічі забив форвард "Ліверупля" Мохамед Салах.
Єгипет зіграє на чемпіонаті світу втретє в історії. Востаннє вони там були в 1990 році.
На сьогодні відомі вже 15 учасників ЧС-2018: Росія, Німеччина, Бельгія, Англія, Іспанія, Бразилія, Мексика, Іран, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Нігерія, Коста-Ріка, Польща, Єгипет.
Нагадаємо, в албанському Шкодері завершився матч відбіркового циклу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Косово.
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08 10 2017 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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