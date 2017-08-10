Єгипет вперше за 28 років зіграє на ЧС з футболу

Єгипет зіграє на чемпіонаті світу втретє в історії

Збірна Єгипту стала черговим фіналістом футбольного чемпіонату світу-2018.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Збірна Єгипту сьогодні обіграла Конго 2:1 і стала переможцем своєї відбіркової групи. За "Фараонів" двічі забив форвард "Ліверупля" Мохамед Салах.

Єгипет зіграє на чемпіонаті світу втретє в історії. Востаннє вони там були в 1990 році.

На сьогодні відомі вже 15 учасників ЧС-2018: Росія, Німеччина, Бельгія, Англія, Іспанія, Бразилія, Мексика, Іран, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Нігерія, Коста-Ріка, Польща, Єгипет.

Нагадаємо, в албанському Шкодері завершився матч відбіркового циклу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Косово.