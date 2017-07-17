Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Єгипет вводить візовий режим з Катаром

Громадяни Катару, серед мешканців інших країн Перської затоки, раніше могли відвідувати Єгипет на безвізовій основі
Влада Єгипту ухвалила рішення про відновлення візового режиму з Катаром.
Єгипет вводить візовий режим з Катаром Фото: соціальні мережі

Про це передає Anadolu.

"Про введення візового режиму були проінформовані всі КПП Єгипту. Положення набуде чинності в четвер 20 липня і поширюється на власників звичайних і дипломатичних паспортів", - зазначають у виданні.

Туристи з Катару можуть отримати тримісячну візу по прильоту до аеропорту. Візу може бути продовжено при зверненні до відповідних інстанцій Єгипту.

Громадяни Катару, серед мешканців інших країн Перської затоки, раніше могли відвідувати Єгипет на безвізовій основі.

Влада Єгипту, Саудівської Аравії, ОАЕ та Бахрейну раніше ухвалила рішення про закриття повітряного простору для авіакомпаній Катару.

Раніше Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет прийняли рішення залишити в силі санкції проти Катару.

Нагадаємо, сьогодні Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.

Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".

Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2017 20:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.