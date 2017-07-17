Єгипет вводить візовий режим з Катаром

Громадяни Катару, серед мешканців інших країн Перської затоки, раніше могли відвідувати Єгипет на безвізовій основі

Влада Єгипту ухвалила рішення про відновлення візового режиму з Катаром.

Про це передає Anadolu.

"Про введення візового режиму були проінформовані всі КПП Єгипту. Положення набуде чинності в четвер 20 липня і поширюється на власників звичайних і дипломатичних паспортів", - зазначають у виданні.

Туристи з Катару можуть отримати тримісячну візу по прильоту до аеропорту. Візу може бути продовжено при зверненні до відповідних інстанцій Єгипту.

Громадяни Катару, серед мешканців інших країн Перської затоки, раніше могли відвідувати Єгипет на безвізовій основі.

Влада Єгипту, Саудівської Аравії, ОАЕ та Бахрейну раніше ухвалила рішення про закриття повітряного простору для авіакомпаній Катару.

Раніше Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет прийняли рішення залишити в силі санкції проти Катару.

Нагадаємо, сьогодні Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.