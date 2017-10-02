Єгипет закупить українські трамваї
Компанія Татра-Юг виграла тендер на поставку в Олександрії (Єгипет) 15 зчленованих трамваїв. Поставка буде виконана протягом 2,5 років з моменту внесення передоплати єгипетською стороною.
Про це повідомили в компанії, інформує ЦТС.
Двосекційні трамваї довжиною до 22 метрів будуть високопідлоговими.
"Це від самого початку була вимога замовника. За їх словами, це обумовлено кліматичними умовами в Олександрії і технічними параметрами трамвайної системи", - зазначила прес-секретар Татра-Юг Інеса Кердивара.
Відзначається, що в тендері брали участь шість компаній, у другий тур вийшли лише три учасника - Татра-Юг, швейцарська Stadler і китайська корпорація CRRC. Тендерний комітет Олександрії акцептував пропозицію української компанії на початку цього року. Перед цим єгипетська делегація відвідувала виробничі потужності Татра-Юг, які розміщені на території заводу Південмаш, та ознайомилася з технікою.
Трамвайна система Олександрії є найстарішою в Африці і однією з найстаріших у світі.
Як повідомляв iPress.ua, у трамвайному депо Вінницької транспортної компанії презентували нову модель трамваю – 31-метровий низькопідлоговий трамвай.
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