ЄІБ виділить 2 млн євро на відновлення лікарень в Україні

Це відбудеться у межах програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Європейський інвестиційний банк спрямує 2 мільйони євро на відновлення закладів охорони здоровʼя в Україні.

Зазначається, що у рамках 5-го Німецько-Українського економічного форуму в Берліні, ЄІБ та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) підписали грантову угоду щодо підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

За нею 2 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) спрямують на відновлення низки закладів охорони здоров’я, які постраждали внаслідок військової агресії росії.

Нагадаємо, Україна вже отримала другий транш у 550 млн євро фінансової допомоги від Європейського інвестиційного банку, усього передбачена допомога на суму 1,6 млрд євро.

У вересні Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб.