НОВИНИЦе відбудеться у межах програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄІБ виділить 2 млн євро на відновлення лікарень в Україні
Фото з вільного доступу/ілюстративне
Європейський інвестиційний банк спрямує 2 мільйони євро на відновлення закладів охорони здоровʼя в Україні.
Зазначається, що у рамках 5-го Німецько-Українського економічного форуму в Берліні, ЄІБ та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) підписали грантову угоду щодо підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".
За нею 2 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) спрямують на відновлення низки закладів охорони здоров’я, які постраждали внаслідок військової агресії росії.
Нагадаємо, Україна вже отримала другий транш у 550 млн євро фінансової допомоги від Європейського інвестиційного банку, усього передбачена допомога на суму 1,6 млрд євро.
У вересні Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб.
Раніше повідомлялося, що ЄІБ виділить майже 1,6 млрд євро фінансової допомоги для України.
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26 10 2022 14:19 МЕДІА
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