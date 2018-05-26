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Єврокомісія очікує від України ринкових цін на газ за 2-3 роки

У ЄК очікують, що Україна запропонує прозору і ефективну систему
врокомісія виступає за відмову від спеціальних зобов'язань з поставки газу населенню в Україні, підтримуючи при цьому захист вразливих споживачів.
Єврокомісія очікує від України ринкових цін на газ за 2-3 роки Фото: kp.by

"Оскільки дія нинішньої системи закінчується 1 червня, то після недавніх обговорень ми очікуємо, що Україна запропонує прозору і ефективну систему, яка може бути реалізована протягом наступних двох-трьох років", -   повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, інформує  "Інтерфакс-Україна". 

Шефчович також зазначив, що для завершення реформи ринку газу вкрай важливо, щоб регулятор енергетики (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг) був повністю працездатним, ефективним і дійсно незалежним від політичного впливу та конкретних інтересів.

"Ми сподіваємося, що новий склад НКРЕКП продемонструє рішучість і допоможе проводити реформи, забезпечуючи рівні умови. Будь-який потенційний конфлікт інтересів його членів повинен бути попереджений", - підкреслив віце-президент ЄК.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів повинен був підвищити ціну на газ для населення з 1 квітня 2018 року, але відклав рішення до 1 червня. 

Пізніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман припустив, що ціна на газ може зменшитися для українців у 2020 році.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми.

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26 05 2018 16:58
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