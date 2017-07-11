ЄК визнала Париж "Європейською столицею інновацій"
Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК.
Премія iCapital, надана в рамках дослідницької та інноваційної програми ЄС "Горизонт 2020", присуджена Парижу за його інклюзивну інноваційну стратегію.
Серед претендентів на звання також були Таллінн (Естонія) і Тель-Авів (Ізраїль), обидва були нагороджені премією у 100 тисяч євро. Призові кошти будуть використані для подальшого розширення інноваційних зусиль міст.
За останнє десятиліття Париж побудував більше 100 тисяч квадратних метрів наукових інкубаторів, і зараз має найбільший у світі кампус стартапів.
Крім того, місто витрачає 5% свого бюджету на проекти, які пропонують і реалізують громадяни.
Нагадаємо, у червні Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн. Першою серед найбільш інноваційних країн, як і рік тому, стала Швейцарія. До першої трійки також входять Швеція та Нідерланди. Польща знаходиться на 38-й позиції, Росія - 45-а, Молдова - 54-а, Білорусь - на 88 місці.
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