ЄК визнала Париж "Європейською столицею інновацій"

Серед претендентів на звання також були Таллінн (Естонія) і Тель-Авів (Ізраїль)

Європейська комісія нагородила місто Париж званням "Європейська столиця інновацій" (iCapital) і премією в розмірі 1 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК.

Премія iCapital, надана в рамках дослідницької та інноваційної програми ЄС "Горизонт 2020", присуджена Парижу за його інклюзивну інноваційну стратегію.

Серед претендентів на звання також були Таллінн (Естонія) і Тель-Авів (Ізраїль), обидва були нагороджені премією у 100 тисяч євро. Призові кошти будуть використані для подальшого розширення інноваційних зусиль міст.

За останнє десятиліття Париж побудував більше 100 тисяч квадратних метрів наукових інкубаторів, і зараз має найбільший у світі кампус стартапів.

Крім того, місто витрачає 5% свого бюджету на проекти, які пропонують і реалізують громадяни.

Нагадаємо, у червні Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн. Першою серед найбільш інноваційних країн, як і рік тому, стала Швейцарія. До першої трійки також входять Швеція та Нідерланди. Польща знаходиться на 38-й позиції, Росія - 45-а, Молдова - 54-а, Білорусь - на 88 місці.