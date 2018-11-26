Єльченко: є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська

Він звернувся до Росії з вимогою негайно звільнити 23-х захоплених українських моряків

Постпред України в Радбезі ООН Володимир Єльченко заявляє, що з боку Росії надходить явна загроза вторгнення в Україну і захоплення її міст Бердянська і Маріуполя.

Про це Єльченко повідомив у понеділок на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації в Україні, пише УП.

"Подальша ескалація з боку Росії не може бути виключена. Відповідно до наявних оперативних даних, є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська", - розповів дипломат.

Він звернувся до Росії з вимогою негайно звільнити 23-х захоплених українських моряків, 3 українських військових корабля, що були силою відбуксовані до Керчі, а також розблокувати прохід через Керченську протоку.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН на екстреній нараді щодо агресивних дій Російської Федерації проти України в Азовському морі заблокувала ініційований Росією розгляд питання про нібито "порушення її кордонів".