Єльченко: є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська
Про це Єльченко повідомив у понеділок на засіданні Радбезу ООН щодо ситуації в Україні, пише УП.
"Подальша ескалація з боку Росії не може бути виключена. Відповідно до наявних оперативних даних, є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська", - розповів дипломат.
Він звернувся до Росії з вимогою негайно звільнити 23-х захоплених українських моряків, 3 українських військових корабля, що були силою відбуксовані до Керчі, а також розблокувати прохід через Керченську протоку.
Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН на екстреній нараді щодо агресивних дій Російської Федерації проти України в Азовському морі заблокувала ініційований Росією розгляд питання про нібито "порушення її кордонів".
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