Єльченко: переговори Волкера і Суркова - "на межі смерті"
Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає Hromadske.ua.
"Усе, що відбувається, має початися у межах рішень "нормандської групи". Ми домовилися з Францією і Німеччиною, що ми з будь-яким рішенням виходимо спільно. Не можуть бути різні пропозиції від нас і, скажімо, США. Але єдності і прогресу там немає. А прогрес цього також залежить від треку Сурков-Волкер, який, видається, "на грані смерті". Вони з січня не збиралися. Рішення не ухвалювалися", - сказав дипломат.
За його словами Волкер, готовий працювати, але ця затримка показує, що не готова саме Москва.
"Якщо 6-7 зустрічей без результату - щось треба міняти. Я не можу зазирнути в душу Суркову, але поки там не почнеться реальна робота, то мало що можемо ми. Президент України каже, чим швидше місія ООН буде на Донбасі, тим більше шансів, що не будуть гинути люди. Навіть якщо вона не буде швидкою - це результат. Та треба пам’ятати, що від рішення ООН до розгортання - мінімум півроку треба. Кількість миротворців - цього я не скажу, це визначають військові", - зазначив Єльченко.
"Всі червоні лінії, які ми ніколи не перейдемо, актуальні. Перше - це розгортання місії ООН не лише вздовж лінії розведення, як хоче РФ, а по всій лінії кордону, майже 450 кілометрів. Друге - неприйнятність участі військового персоналу РФ, або персоналу країн ОДБ (країн колективного договору). Повернення Україні контролю над кордоном, але лише потім вибори", - заявив він.
Він також розповів про пропозицію привезти на Донбас кілька делегацій постійних представників в ООН чи експертів.
"Побувавши на Донбасі в Авдіївці з делегацією послів, я на свої очі побачив, нам треба більше поважних гостей туди возити і показувати. Сидіти за столом на Радбезі й обговорювати - не так ефективно. Поїдь і подивись на реальність - чим більше партнерів побачать, тим зрозуміють ліпше, чому Україна наполягає на такому мандаті" - додав постпред.
Нагадаємо, що заступник голови російського МЗС Сергій Рябков стверджує, що заяви американського спецпредставника щодо України Курта Волкера свідчать про його підтримку української сторони у конфлікті з РФ.
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