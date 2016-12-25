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Єльченко пояснив, чому Україна підтримала антиізраїльську резолюцію в Радбезі

"Міжнародне право-одне для всіх"
Будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях, відмовитися від яких закликала Ізраїль Рада Безпеки ООН у своїй резолюції, суперечить міжнародному праву.
Єльченко пояснив, чому Україна підтримала антиізраїльську резолюцію в Радбезі Володимир Єльченко. Фото: lb.ua

Про це посол України при ООН Володимир Єльченко написав у Twitter.

"Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву як і окупація Криму Росією! Міжнародне право-одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом!", - наголосив Єльченко.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядився викликати послів низки країн на бесіду, де в жорсткій формі від них вимагатимуть пояснень з приводу голосування в РБ ООН.

Нагадаємо, що українська делегація в Раді Безпеки ООН проголосувала “за” Резолюцію з вимогою до Ізраїлю "негайно і повністю припинити будівництво єврейських поселень на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим". Зокрема, у цьому документі наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

Координатор Руху "Справедливість", дипломат Маркіян Лубківський розкритикував голосування української делегації за резолюцію Ради Безпеки ООН щодо припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях і спрогнозував погіршення двосторонніх відносин з Ізраїлем.

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25 12 2016 18:58
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