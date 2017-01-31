Єльченко звернувся до генсека ООН у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко направив лист генеральному секретарю Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерришу у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі, зокрема обстрілом бойовиками міста Авдіївка.

"Вимагаємо від Росії зупинити бойові дії на сході України і дотримуватися режиму припинення вогню", - сказано в листі, інформує Місія України в ООН на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, що через ситуацію в Авдіївці Президент України Петро Порошенко доручив провести надзвичайне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.