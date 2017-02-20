Єнакіївський метзавод і "Краснодонвугілля" зупинили виробництво
Відзначається, що з початку бойових дій в регіоні ЄМЗ працює в умовах неритмічних поставок залізорудної сировини. Після того, як протестувальники заблокували рух на перегоні Ясинувата - Скотовата, ввезення сировини та вивезення готової продукції стали неможливими.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"На цю мить на Єнакіївському метзаводі закінчилися роботи з підготовки до тимчасової консервації. Здійснене видування доменних печей №3 і №5, припинена робота конвертерного цеху. Макіївська філія ЄМЗ буде зупинена 25 лютого", - йдеться в повідомленні.
Також через блокаду залізничного сполучення зупинено видобуток на всіх шахтах вугільного об'єднання "Краснодонвугілля".
"Метінвест", найбільший гірничо-металургійний холдинг України. Підприємства групи розташовані, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що керує активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що розташовані в Україні, Європі і США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.
Зазначимо, Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.
Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.
Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.
Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.
Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.
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