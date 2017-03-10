Єноти з цирку влаштували в магазині "п'янку" і не вийшли "на роботу"
Після випитого алкоголю тварини вже третій день потерпають від інтоксикації.
"Я був на місці, бачив розбиті пляшки горілки, коньяку, пива – все це було випито. Єноти були нетверезі, з запахом. У них вже третій день інтоксикація, викликали ветеринарів. Думаю, з ними все буде окей, єнотів підлікують, прокапають", – розповів адміністратор цирку Орбіта Василь Колос, пише Комсомольська правда.
За його словами, через п’янку єноти не вийшли на арену – замість двох гуляк віддувалися ще троє їхніх смугастих колег.
При цьому в адміністрації цирку запевняють, із власницею магазину, в якому єноти влаштували погром, вдалося розійтися без скандалу.
Нагадаємо, 30 вересня власниця одного з магазинів в місті Сторожинець Чернівецької області, відкриваючи заклад, помітила безлад і двох непроханих гостей.
За її словами, біля прилавка сиділи два сірих смугастих великих єноти. Схопивши віник, господиня хотіла вигнати тварин з магазину, пише Сторожинець.info. Одна з тварин швидко вискочила на вулицю, а інша, коли їй спробували перешкодити стрибнути на прилавок, подряпала жінці ногу.
Фото: Сторожинець.info
Фото: Сторожинець.info
Збитків єноти нанесли приблизно на 46 тисяч гривень.
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