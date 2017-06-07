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Йенс Столтенберг очолить Північноатлантичну раду НАТО у Києві

Генсек НАТО зустрінеться з Порошенком, Гройсманом та лідерами фракцій
Україну 9-10 липня відвідає Північноатлантична рада НАТО на чолі з генеральним секретарем альянсу Йенсом Столтенбергом.
Йенс Столтенберг очолить Північноатлантичну раду НАТО у Києві Йенс Столтенберг. Фото: AFP

У понеділок, 10 липня, відбудеться зустріч Комісії Україна-НАТО за участю президента України Петра Порошенка, під час якої генсек НАТО виступить у Верховній Раді, -  повідомляє прес-служба НАТО.

Також Столтенберг і Північноатлантична рада планують зустрітися зі спікером парламенту Андрієм Парубієм і лідерами парламентських фракцій. Також планується, що посли НАТО відвідають виставку, в якій представлені досягнення 20-річного співробітництва Україна-НАТО.

Крім цього, очікується, що генсек НАТО проведе двосторонню зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, а також Столтенберг і віце-прем'єр-міністр у справах європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе відкриють нову будівлю Представництва НАТО в Україні.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким інтеграцію в НАТО визначено одним з національних пріоритетів.

 

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