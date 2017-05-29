Єпископ Широкорадюк відповів на заяву митрополита РКЦ про Волинську трагедію

Єпископ Харківсько-Запорізький Станіслав Широкорадюк відповів на заяву митрополита Львівського Римо-католицької церкви Мечислава Мокшицького, який вважає, що війна на Донбасі - це божий знак про те, що українцям потрібно покаятися за Волинську трагедію.

"Ми таку чудову річ, як Катехизм Католицької Церкви. Якщо уважно подивитися на вчення Церкви, викладене в ньому, і зробити з нього відповідні висновки, то там знайдемо виклад вчення про "гріхи, що закликають про помсту до неба". До них, наприклад, належить пролиття невинної крові. Однак Катехизм вказує чітко і безсумнівно, що покарання приходить до того, хто це зробив, а не на інших людей, не на цілий народ. Я не згоден з тим, що весь народ повинен бути покараним за злочини, які хтось колись накоїв. Може - їхні діти, внуки; але не весь народ!", - зазначив єписком, інформує Сredo.

Широкорадюк також зазначив, що не хотів би коментувати або виправляти подібні заяви.

"Я не думаю, що весь народ повинен відповідати за злочини певної групи людей, незалежно від того, хто і під яким прапором це робив. Я впевнений, що треба більше і спільно молитися, щоб зрозуміти, що різні люди в Церкві мають свої особисті думки. Але вся Церква має конкретне вчення і за особисті думки не відповідає. Загалом, на такі теми я охоче відповідав: "без коментарів". Неприємні думки виникають, поширюються і зникають, а нам треба жити далі", - сказав він.

Нагадаємо, що львівський митрополит Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький вважає, що війна на Донбасі - це божий знак про те, що українцям потрібно покаятися за Волинську трагедію.