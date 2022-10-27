Єрмак закликав Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні

В Офісі президента України закликали Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні.

Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмака в інтерв'ю JC.

"Сьогодні ми сподіваємося, що ізраїльський уряд і суспільство нададуть реальну та швидку підтримку нашій державі. Багато людей єврейської національності зараз на передовій. Деякі з них були вбиті росіянами. Ці люди воюють за свою країну", – заявив Єрмак.

За його словами, нам потрібна зброя і санкції проти росії, яка стала еквівалентом Хезболли.

"Ізраїльський народ має зрозуміти, що відчуваємо ми, українці, оскільки ізраїльтянам також довелося захищатися. Багато героїв Ізраїлю народилися в Україні, але їхні рідні міста руйнують російські ракети та іранські безпілотники", – констатував він.

Раніше повідомлялось, що Залужний та Єрмак провели розмову з британськими колегами.