Єрмак закликав Ізраїль зробити більше, щоб допомогти Україні
Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмака в інтерв'ю JC.
"Сьогодні ми сподіваємося, що ізраїльський уряд і суспільство нададуть реальну та швидку підтримку нашій державі. Багато людей єврейської національності зараз на передовій. Деякі з них були вбиті росіянами. Ці люди воюють за свою країну", – заявив Єрмак.
За його словами, нам потрібна зброя і санкції проти росії, яка стала еквівалентом Хезболли.
"Ізраїльський народ має зрозуміти, що відчуваємо ми, українці, оскільки ізраїльтянам також довелося захищатися. Багато героїв Ізраїлю народилися в Україні, але їхні рідні міста руйнують російські ракети та іранські безпілотники", – констатував він.
Раніше повідомлялось, що Залужний та Єрмак провели розмову з британськими колегами.
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