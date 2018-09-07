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ЄС чекає зміни суперечливої поправки у законі про Антикорупційний суд

Окремо лідери привітали намір Порошенка забезпечити повне функціонування суду до кінця 2018 року
У ЄС очікують на зміну суперечливої поправки у законі про Антикорупційний суд, згідно з якою новостворений суд не може розглядати апеляції на рішення, схвалені у судах загальної юрисдикції.
ЄС чекає зміни суперечливої поправки у законі про Антикорупційний суд Фото: wsj.com

Про це йдеться у спільній заяві саміту Україна-ЄС, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди".

Лідери України та ЄС у цьому документі "привітали ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд", але погодилися, що чинний закон доведеться змінити.

"Ми з нетерпінням очікуємо швидкого ухвалення необхідних поправок, що гарантують його юрисдикцію щодо апеляції на рішення судів першої інстанції", - зазначено у декларації.

Окремо лідери привітали намір Порошенка забезпечити повне функціонування суду до кінця 2018 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.

Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів.

Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.

У понеділок, 11 червня, Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий Антикорупційний суд.

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09 07 2018 20:55
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