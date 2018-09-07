ЄС чекає зміни суперечливої поправки у законі про Антикорупційний суд
Про це йдеться у спільній заяві саміту Україна-ЄС, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди".
Лідери України та ЄС у цьому документі "привітали ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд", але погодилися, що чинний закон доведеться змінити.
"Ми з нетерпінням очікуємо швидкого ухвалення необхідних поправок, що гарантують його юрисдикцію щодо апеляції на рішення судів першої інстанції", - зазначено у декларації.
Окремо лідери привітали намір Порошенка забезпечити повне функціонування суду до кінця 2018 року.
Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.
Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів.
Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.
У понеділок, 11 червня, Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий Антикорупційний суд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто