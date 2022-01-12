ЄС додатково виділить 1 млн євро для розмінування територій України.

Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед засіданням Ради міністрів ОБСЄ.

"На цій зустрічі ми представимо пропозицію підтримки Україні та ОБСЄ. Я повідомлю про виділення додаткового 1 млн євро на проведення операцій з розмінування в Україні в межах ОБСЄ", – поінформував Боррель перед початком засідання.

За даними ДСНС, на початку листопада українським силам вдалося знешкодити 271 447 небезпечних предметів. Йдеться про роботу від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

При цьому Україна отримує допомогу з розмінування від США, Канади, Великої Британії, Данії, Норвегії, Естонії, Австрії, Польщі, Японії, Швейцарії, Швеції, Словаччини та структур ООН.

Також про навчання розмінуванню для українських військових оголосили Кіпр та Латвія.

Раніше повідомлялось, що Норвегія передала Україні військові медичні автобуси.