ЄС додав три країни до чорного списку податкових гаваней

У чорному списку податкових гаваней 9 країн і територій

ЄС вніс зміни до переліку юрисдикцій, які не співпрацюють з Євросоюзом у податковій сфері належним чином.

Зі списку були вилучені три інші юрисдикції, йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Як пояснили у Раді ЄС, це було зроблено з огляду на взяті юрисдикціями зобов’язання щодо усунення недоліків, вказаних Євросоюзом.

"13 березня Рада ЄС виключила Бахрейн, Маршалові острови та Сент-Люсія з переліку і додала туди Багамські острови, Сент-Кітс і Невіс та Американські Віргінські острови", - йдеться у рішенні Ради ЄС.

Таким чином у чорному списку податкових гаваней і надалі лишаються 9 країн і територій.

Юрисдикції, які залишаться в чорному списку, крім доданих до переліку, Американське Самоа, Гуам, Намібія, Палау, Самоа і Тринідад і Тобаго.

Нагадаємо, 5 грудня міністри фінансів країн ЄС затвердили "чорний список" податкових гаваней, до якого увійшли 17 юрисдикцій за межами Євросоюзу.

Європейський союз через податкових офшорів щорічно втрачає 60 млрд євро податків на прибуток підприємств. Франція закликала позбавити офшори права отримувати допомогу від МВФ та інших глобальних фінансових інститутів. Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер сказав, що останні викриття ухиляння від сплати податків показало, що урядовцям потрібно докладати більше зусиль для ліквідації подібних схем. А створення будь-якого "чорного списку" податкових небес повинен бути підкріплений санкціями.

Раніше аналітична компанія Boston Consulting Group порахувала, що у офшорах сховано 10-13 відсотків світового ВВП.