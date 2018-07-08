ЄС дозволив європейським компаніям ігнорувати санкції США проти Ірану

Європейська комісія дозволила європейським компаніям не дотримуватися американських санкцій проти Ірану.

Європейська комісія у середу, 6 червня, дозволила європейським компаніям ігнорувати американські санкції проти Ірану. Комісія затвердила оновлений Статут про блокування та мандат зовнішнього кредитування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в рамках заходів на захист європейських компаній проти санкцій США, повідомляє DW.

"Ці заходи спрямовані на захист інтересів компаній з країн ЄС, що інвестують в Іран", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Тепер Європарламент та Рада ЄС матимуть два місяці для висловлення можливих заперечень проти цих змін, перш ніж вони наберуть чинності. Якщо жодних заперечень не буде, то норми наберуть чинності на початку серпня.

Одночасно ЄІБ заявив, що не може ігнорувати американські санкції проти Ірану. "Передумовою бізнес-моделі є те, що банк повинен залишатися надійною установою на міжнародних ринках капіталу, і це буде несумісним з ігноруванням можливих санкцій проти Ірану", - повідомив речник банку, інформує агенція Reuters.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану.