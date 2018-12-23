ЄС готовий допомогти Індонезії в ліквідації наслідків цунамі

"Наші думки з жертвами лиха та всіма, хто постраждав, а також із рятувальними службами"

Високий представник ЄС Федеріка Могерині та єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового реагування Христос Стіліанідес висловили співчуття у зв’язку із загибеллю людей в Індонезії внаслідок цунамі та заявили про готовність надати допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха.

Про це йдеться у їхній заяві, поширеній у неділю, повідомляє "Укрінформ".

"Багато людей загинули, ще більше постраждали або зникли безвісти після удару цунамі у протоці Сунда в Індонезії. Наші думки з жертвами лиха та всіма, хто постраждав, а також із рятувальними службами, які зараз важко працюють, щоб врятувати життя та надати допомогу тим, хто її потребує. Ми висловлюємо наші співчуття всім, хто втратив близьких людей. У ці важкі часи Європейський Союз стоїть поряд з народом та владою Індонезії", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ЄС активував надзвичайну супутникову картографічну систему "Коперник" і підготував експертів ЄС з гуманітарної допомоги, які знаходяться у готовності до дій за запитом.

"Ми готові надати будь-яку допомогу, яка є потрібною, і уважно слідкуємо за ситуацією. Високий представник ЄС зв’язувалася протягом останніх кількох годин з міністром закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді", - зазначається у заяві Євросоюзу.

Нагадаємо, на островах Ява і Суматра в Індонезії внаслідок цунамі загинули 62 особи. Цунамі спровокував гігантський зсув у морі, спричинений виверженням вулкана Каракатау.