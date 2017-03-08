ЄС готовий захищати від санкцій компанії, які беруть участь у нафтогазових проектах з Росією
Водночас він заявляє про можливі відповідні кроки у разі, якщо будуть порушені інтереси європейських компаній, повідомляє Reuters.
Йдеться про компанії, які беруть участь у нафтогазових проектах з Росією.
"Ми готові: ми повинні захищати наші економічні інтереси перед США, і ми це зробимо", - сказав Юнкер.
Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.
Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".
Згідно з документом, Вашингтон підтримує офіційний Київ у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засуджує і протидіє спробам Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні, не визнає анексію Криму і продовжує протидіяти реалізації проекту Північний потік-2.
Раніше Єврокомісія висловила стурбованість у зв'язку з новими санкціями США проти Росії і їх негативними наслідками для ЄС.
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