ЄС готує нові мита на товари зі США обсягом $20 млрд

Європейська комісія готується представити нові тарифи на американські товари на суму $20 млрд, якщо Вашингтон таки накладе мита на автомобілі з ЄС.

"Ми сподіваємося, що до цього не дійде, та що ми знайдемо рішення. Якщо ж ні, Європейська комісія готує довгий список великої кількості американських товарів приблизною вартістю $20 млрд", - заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом у інтерв'ю виданню Dagens Nyheter у середу, повідомляє Reuters.

Мальмстрьом супроводжує президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера в рамках його візиту до Вашингтона. 25 липня Юнкер та Трамп зустрінуться у Білому домі, щоб обговорити суперечності між США та ЄС у сфері торгівлі.

Напередодні важливої зустрічі Трамп запропонував США і ЄС "відмовитися від усіх тарифів, бар'єрів і субсидій".

"У мене є для них ідея. І США, і ЄС скасовують усі мита, бар’єри і субсидії. Це нарешті називатиметься вільний ринок та вільна торгівля! Сподіваюся, вони це зроблять, ми готові - але вони не стануть!" - написав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести мита на імпорт всіх китайських товарів. "Я готовий дійти до 500 млрд доларів", - заявив президент США.

Додамо, Китай додатково запровадить 25-процентні мита на 659 найменувань товарів з США загальною вартістю $50 млрд у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа ввести мито на товари з Китаю.

Також, Європейський Союз звернувся до Світової організації торгівлі у зв'язку із запровадженням Сполученими Штатами Америки високих мит на сталь і алюміній.