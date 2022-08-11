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ЄС готує нові санкції проти Ірану за придушення протестів – ЗМІ

Європейський Союз готується запровадити додаткові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів, спровокованих смертю молодої іранської жінки після затримання поліцією.
ЄС готує нові санкції проти Ірану за придушення протестів – ЗМІ Фото: Reuters

Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел.

Посли ЄС на зустрічі у Брюсселі збираються підтримати пропозиції, спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, вже в середу.

Потім ці заходи обговорять міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня.

Щонайменше 17 людей загинули в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки придушували протести на вихідних у прикордонних провінціях.

Тегеран неодноразово описував протести як заворушення, спровоковані іноземними державами, і відкидав міжнародну критику насильства правоохоронців як "лицемірство".

17 жовтня ЄС запровадив санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, у тому числі поліції моралі країни та її командування кіберзахисту, а також міністра через придушення протестів урядом.

Раніше повідомлялось, що Іран визнав, що постачав безпілотники до росії.

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08 11 2022 14:59
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