ЄС готує нові санкції проти Ірану за придушення протестів – ЗМІ
Про це агентству Bloomberg стало відомо від власних джерел.
Посли ЄС на зустрічі у Брюсселі збираються підтримати пропозиції, спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, вже в середу.
Потім ці заходи обговорять міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня.
Щонайменше 17 людей загинули в Ірані з п'ятниці, коли сили безпеки придушували протести на вихідних у прикордонних провінціях.
Тегеран неодноразово описував протести як заворушення, спровоковані іноземними державами, і відкидав міжнародну критику насильства правоохоронців як "лицемірство".
17 жовтня ЄС запровадив санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, у тому числі поліції моралі країни та її командування кіберзахисту, а також міністра через придушення протестів урядом.
Раніше повідомлялось, що Іран визнав, що постачав безпілотники до росії.
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