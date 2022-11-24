ПОЛІТИКА НОВИНИЄвропейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС готує проти росії дев'ятий пакет санкцій - фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії, пише Spiegel.
"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити Росію в найболючіше місце, щоб ще більше послабити її здатність вести війну проти України", - сказала фон дер Ляєн.
Вона також упевнена, "що ми дуже скоро домовимося про глобальне обмеження ціни на російську нафту з G7 та іншими важливими партнерами".
Раніше фон дер Ляєн засудила ракетні удари росії по українській енергетичній інфраструктурі та нагадала, що ЄС готує дев'ятий пакет санкцій і обмеження цін на нафту, аби ускладнити путіну фінансування витрат на війну.
Неофіційно повідомлялося, що ЄК планує презентувати дев'ятий пакет санкцій проти росії наприкінці листопада, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня.
Як відомо, з 5 грудня ЄС заборонить імпорт російської нафти та обмежить її транспортування, а з 5 лютого буде накладене ембарго й на імпорт російських нафтопродуктів. Це має на меті позбавити росію доходів від нафти.
Нагадаємо, що Естонія заморозила активи росіян на десятки мільйонів євро. Наразі обговорюється можливість направити їх на благо України.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 11 2022 17:12 МЕДІА
- ФОТО Протести проти приїзду путіна та лукашенка відбулися у Єревані (фото)
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної - Еліот А. Коен
- Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill
СТАТТІ