ЄС готує проти росії дев'ятий пакет санкцій - фон дер Ляєн

Європейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії, пише Spiegel.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити Росію в найболючіше місце, щоб ще більше послабити її здатність вести війну проти України", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також упевнена, "що ми дуже скоро домовимося про глобальне обмеження ціни на російську нафту з G7 та іншими важливими партнерами".

Раніше фон дер Ляєн засудила ракетні удари росії по українській енергетичній інфраструктурі та нагадала, що ЄС готує дев'ятий пакет санкцій і обмеження цін на нафту, аби ускладнити путіну фінансування витрат на війну.

Неофіційно повідомлялося, що ЄК планує презентувати дев'ятий пакет санкцій проти росії наприкінці листопада, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня.

Як відомо, з 5 грудня ЄС заборонить імпорт російської нафти та обмежить її транспортування, а з 5 лютого буде накладене ембарго й на імпорт російських нафтопродуктів. Це має на меті позбавити росію доходів від нафти.