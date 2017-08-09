ЄС готує власні санкції проти КНДР

Могеріні зазначила, що тиск на Пхеньян спрямований на відкриття каналів для дипломатичного діалогу, яких зараз немає

Євросоюз підготує власні автономні заходи проти Північної Кореї задля стримування її ядерної програми.

Міністри домовились підтримати подальші економічні обмеження, які Радбез ООН схвалить стосовно КНДР.

"Ми також домовились потенційно доповнити рішення Ради Безпеки ООН щодо санкцій автономними заходами Європейського союзу", - заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Талліні в четвер, повідомляє "Європейська правда".

Могеріні зазначила, що тиск на Пхеньян спрямований на відкриття каналів для дипломатичного діалогу, яких зараз немає.

Нагадаємо, США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

Проект резолюції також передбачає заборону на пересування Кім Чен Ина за кордон, блокування експорту текстильних виробів з Північної Кореї і виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, які працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду.

Як повідомляв iPress.ua, Північна Корея 3 вересня повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.