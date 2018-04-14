ЄС і НАТО підтримали удари США та союзників по Сирії
Туск зазначив, що сирійський режим, Росія та Іран не можуть безкарно продовжувати атаки на мирне населення Сирії.
"Удари США, Франції і Британії дають зрозуміти, що сирійський режим разом з Росією і Іраном не може продовжувати цю людську трагедію, принаймні, не сплачуючи за це. ЄС підтримуватиме наших союзників на стороні правосуддя", - написав Туск на своїй сторінці в Twitter.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив про те, що підтримує удари по Сирії.
"Я підтримую акцію, зроблену США, Британією і Францією", - йдеться в заяві генсека.
За його словами, "це знизить можливості режиму з нанесення нових атак проти сирійського народу з застосуванням хімічної зброї".
"НАТО розглядає застосування хімічної зброї як загрозу міжнародному миру та безпеці", - підкреслив Столтенберг.
Він також додав, що "це вимагає колективної та ефективної відповіді з боку світового співтовариства".
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".
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