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Євросоюз інвестує 2,1 мільярди євро в стартапи

Кінцевою метою є генерування 6,5 мільярдів євро інвестицій у високотехнологічні компанії
В Європейському союзі створюють новий фонд, за допомогою якого планується інвестувати близько 2,1 мільярди євро у новостворені інноваційні компанії.
Євросоюз інвестує 2,1 мільярди євро в стартапи Фото: mybanktracker.com

Новий фонд ЄС має назву VentureEU та буде фінансувати стартапи не прямо, а через інвестиції у європейські венчурні фонди, - повідомляє Bloomberg.

Так, VentureEU планує інвестувати до 410 мільйонів євро в шість провідних венчурних фондів Європи, що спеціалізуються на здійсненні інвестицій у технологічні компанії. Крім інвестицій цього фонду, ЄС планують залучати кошти у держав-членів ЄС та Єврокомісії.

"Кінцевою метою є генерування 6,5 мільярдів євро інвестицій у високотехнологічні компанії", — повідомляється у заяві Єврокомісії, інформує Bloomberg.

Крім європейських венчурних фондів, VentureEU буде інвестувати також в британські фонди, навіть попри курс країни на вихід з ЄС.

Як йдеться у повідомленні, метою нової стратегії ЄС з фінансування стартапів є подолання дефіциту інвестицій у сфері інноваційних технологій порівняно з обсягом венчурного фінансування у США та Азії.

Венчурні інвестиції — це вкладання коштів у високоризикові, проте високоприбуткові інвестиційні проекти, які, як правило, пов’язані з новими технологіями.

 

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10 04 2018 16:58
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