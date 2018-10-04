Євросоюз інвестує 2,1 мільярди євро в стартапи

В Європейському союзі створюють новий фонд, за допомогою якого планується інвестувати близько 2,1 мільярди євро у новостворені інноваційні компанії.

Новий фонд ЄС має назву VentureEU та буде фінансувати стартапи не прямо, а через інвестиції у європейські венчурні фонди, - повідомляє Bloomberg.

Так, VentureEU планує інвестувати до 410 мільйонів євро в шість провідних венчурних фондів Європи, що спеціалізуються на здійсненні інвестицій у технологічні компанії. Крім інвестицій цього фонду, ЄС планують залучати кошти у держав-членів ЄС та Єврокомісії.

"Кінцевою метою є генерування 6,5 мільярдів євро інвестицій у високотехнологічні компанії", — повідомляється у заяві Єврокомісії, інформує Bloomberg.

Крім європейських венчурних фондів, VentureEU буде інвестувати також в британські фонди, навіть попри курс країни на вихід з ЄС.

Як йдеться у повідомленні, метою нової стратегії ЄС з фінансування стартапів є подолання дефіциту інвестицій у сфері інноваційних технологій порівняно з обсягом венчурного фінансування у США та Азії.

Венчурні інвестиції — це вкладання коштів у високоризикові, проте високоприбуткові інвестиційні проекти, які, як правило, пов’язані з новими технологіями.