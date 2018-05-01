ЄС критикує торговельну блокаду США щодо Куби
Про це вона заявила під час візиту до Гавани, повідомляє AFP.
"Блокада – це не рішення. Ми, європейці, говорили це нашим американським друзям багато разів. На противагу тим, хто будує стіни та зачиняє двері, ми, європейці, прагнемо будувати мости та відчиняти ворота для співпраці і діалогу", - сказала Могеріні.
Нагадаємо, США і Куба відновили дипломатичні відносини в 2015 році, за часів роботи адміністрації Барака Обами. Згодом Вашингтон скасував частину торговельних обмежень з Гаваною.
Однак відносини між двома країнами погіршились після приходу до влади Дональда Трампа. У серпні стало відомо, що щонайменше 16 американських держслужбовців - працівників посольства США у кубинській Гавані - постраждали внаслідок акустичної атаки. Серед постраждалих - американські держслужбовці і члени посольської спільноти на Кубі.
Наприкінці вересня 2017 року США відкликали більше половини свого дипломатичного персоналу з Куби через "акустичну атаку" проти групи американських дипломатів.
Крім того, США безстроково припинили видачу віз на острові, а також закликали американських туристів не відвідувати Кубу.
У листопаді 2017 року Мінфін США запровадив обмеження на співпрацю американських фірм із силовими структурами Куби.
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