Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС критикує торговельну блокаду США щодо Куби

У ЄС вважають, що блокада – це не рішення
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні розкритикувала торговельне ембарго США щодо Куби.
ЄС критикує торговельну блокаду США щодо Куби Фото: Reuters

Про це вона заявила під час візиту до Гавани, повідомляє AFP.

"Блокада – це не рішення. Ми, європейці, говорили це нашим американським друзям багато разів. На противагу тим, хто будує стіни та зачиняє двері, ми, європейці, прагнемо будувати мости та відчиняти ворота для співпраці і діалогу", - сказала Могеріні.

Нагадаємо, США і Куба відновили дипломатичні відносини в 2015 році, за часів роботи адміністрації Барака Обами. Згодом Вашингтон скасував частину торговельних обмежень з Гаваною.

Однак відносини між двома країнами погіршились після приходу до влади Дональда Трампа. У серпні стало відомо, що щонайменше 16 американських держслужбовців - працівників посольства США у кубинській Гавані - постраждали внаслідок акустичної атаки. Серед постраждалих - американські держслужбовці і члени посольської спільноти на Кубі.

Наприкінці вересня 2017 року США відкликали більше половини свого дипломатичного персоналу з Куби через "акустичну атаку" проти групи американських дипломатів.

Крім того, США безстроково припинили видачу віз на острові, а також закликали американських туристів не відвідувати Кубу.

У листопаді 2017 року Мінфін США запровадив обмеження на співпрацю американських фірм із силовими структурами Куби.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2018 06:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.