ЄС має намір використати заморожені активи рф для фінансування України – ЗМІ

Брюссель хоче використовувати заморожені активи центрального банку росії для отримання прибутку, який може бути спрямований на відновлення України, оскільки критично важлива інфраструктура країни зазнає постійних атак через 10 місяців після початку війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, ЄС переведе ліквідні активи російської держави, заморожені в рамках санкцій, до фонду, який активно керуватиметься для отримання "стабільного та справедливого чистого прибутку", щоб допомогти сплатити відновлення України.

Базові активи не будуть остаточно конфісковані відповідно до плану, але будуть повернуті російській державі у разі підписання мирної угоди, йдеться у документі для обговорення, в якому наголошується на необхідності скоординованих дій на міжнародному рівні.

"росія має заплатити за свої жахливі злочини, включаючи злочин агресії проти суверенної держави, – заявила в середу голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. – рф та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І у нас є кошти, щоб змусити росію заплатити".

Нагадаємо, ЄС та його союзники заморозили сотні мільярдів доларів валютних резервів, що зберігаються на рахунках російського центрального банку, на початку конфлікту.

Раніше повідомлялось, що активи росії на суму $20,5 мільярда заморозила Велика Британія.