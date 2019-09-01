ЄС має взяти на себе активнішу роль у врегулюванні на сході України, – МЗС Бельгії

"Ми маємо зміцнювати співробітництво з НАТО і створити реальну, сильнішу європейську основу в самому НАТО"

Політика США щодо зменшення безпекової присутності за кордоном є нагодою для Євросоюзу продемонструвати активнішу роль у вирішенні проблем безпеки й оборони, зокрема, щодо врегулювання конфлікту на Сході України.

Про це у середу під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс, який також виконує обов’язки міністра оборони країни, повідомляє "Укрінформ".

"Це (політика США) буде хороший моментом для Європейського Союзу відігравати більш лідируючу роль. Ми маємо зміцнювати співробітництво з НАТО і створити реальну, сильнішу європейську основу в самому НАТО, і після цього взяти більшу відповідальність у різних конфліктних зонах навколо Європи. Тому що ми маємо конфлікт в Україні, в східній частині, але також ми маємо конфлікти в Сирії та Іраку на півдні. І це реальний виклик", - зауважив бельгійський урядовець.

Додамо, що нарада вищої військової інстанції НАТО - Військового комітету - відбудеться на рівні начальників Генеральних штабів у Брюсселі 15-16 січня в будівлі штаб-квартири організації.