Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС має взяти на себе активнішу роль у врегулюванні на сході України, – МЗС Бельгії

"Ми маємо зміцнювати співробітництво з НАТО і створити реальну, сильнішу європейську основу в самому НАТО"
Політика США щодо зменшення безпекової присутності за кордоном є нагодою для Євросоюзу продемонструвати активнішу роль у вирішенні проблем безпеки й оборони, зокрема, щодо врегулювання конфлікту на Сході України.
ЄС має взяти на себе активнішу роль у врегулюванні на сході України, – МЗС Бельгії Дідьє Рейндерс. Фото: top100.rambler.ru

Про це у середу під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс, який також виконує обов’язки міністра оборони країни, повідомляє "Укрінформ".

"Це (політика США) буде хороший моментом для Європейського Союзу відігравати більш лідируючу роль. Ми маємо зміцнювати співробітництво з НАТО і створити реальну, сильнішу європейську основу в самому НАТО, і після цього взяти більшу відповідальність у різних конфліктних зонах навколо Європи. Тому що ми маємо конфлікт в Україні, в східній частині, але також ми маємо конфлікти в Сирії та Іраку на півдні. І це реальний виклик", - зауважив бельгійський урядовець.

Додамо, що нарада вищої військової інстанції НАТО - Військового комітету - відбудеться на рівні начальників Генеральних штабів у Брюсселі 15-16 січня в будівлі штаб-квартири організації.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2019 22:44
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.