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ЄС може призупинити переговори з Туреччиною про вступ, - ЗМІ

Рішення може бути викликане через проведення референдуму
Європейський Союз планує обговорити питання про призупинення переговорів про вступ Туреччини в ЄС.
ЄС може призупинити переговори з Туреччиною про вступ, - ЗМІ Фото: telegraf.com

"На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в кінці наступного тижня на Мальті, 28-29 квітня, ця тема буде на порядку денному. Глави МЗС закличуть Комісію ЄС розслідувати, чи не порушила Анкара керівних принципів переговорів про приєднання до ЄС, і чи не варто їх тимчасово призупинити", – повідомляє Die Welt з посиланням на джерело.

Згідно з інформацією видання, таке рішення може бути викликане в тому числі через проведення референдуму про внесення поправок до конституції країни.

Єврокомісія також найближчим часом рекомендує призупинити переговори з Анкарою на невизначений час "через серйозне і тривалого порушення принципів свободи, демократії і прав людини" в Туреччині.

Нагадаємо, що референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.

Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.

В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.

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