ПОЛІТИКА НОВИНИЄС може призупинити виділення частини коштів Угорщині, - Bloomberg
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ЄС може призупинити виділення частини коштів Угорщині, - Bloomberg
Фото: apnews.com
Виділення частини коштів ЄС Угорщині до 14,7 мільярдів євро може призупинити Європейська комісія. Країна не прийняла закони, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення верховенства права, пише Bloomberg.
Комісія все ще оцінює досягнутий прогрес, який визначить рівень утриманих коштів. Остаточне рішення про призупинення буде прийнято країнами-членами ЄС наступного місяця.
Раніше Угорщина повідомила Європейську комісію, що вона виконала всі свої зобов'язання по боротьбі з корупцією.
Раніше депутати Європарламенту застерегли Єврокомісію від розблокування мільярдів євро для Угорщини, заявивши, що прем’єр-міністр Віктор Орбан порушує демократичні норми.
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23 11 2022 20:30 МЕДІА
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