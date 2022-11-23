ЄС може призупинити виділення частини коштів Угорщині, - Bloomberg

Виділення частини коштів ЄС Угорщині до 14,7 мільярдів євро може призупинити Європейська комісія. Країна не прийняла закони, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення верховенства права, пише Bloomberg.

Комісія все ще оцінює досягнутий прогрес, який визначить рівень утриманих коштів. Остаточне рішення про призупинення буде прийнято країнами-членами ЄС наступного місяця.

Раніше Угорщина повідомила Європейську комісію, що вона виконала всі свої зобов'язання по боротьбі з корупцією.

Раніше депутати Європарламенту застерегли Єврокомісію від розблокування мільярдів євро для Угорщини, заявивши, що прем’єр-міністр Віктор Орбан порушує демократичні норми.