ЄС може ввести антидемпінгове мито на імпорт сталі з України
Про це повідомляє агентство Reuters, яке бачило відповідний документ Єврокомісії.
У ЄС діють понад 40 різних антидемпінгових заходів, спрямованих на захист європейських виробників сталі, які застосовуються в основному до Китаю. У червні мита на імпорт сталі з Китаю були підвищені до 35,9%.
Єврокомісія розпочала розслідування щодо сталі гарячого прокату з Бразилії, Ірану, Росії, України, а також Сербії у липні минулого року у відповідь на скаргу європейської асоціації сталі Eurofer.
В ході розслідування з’ясувалося, що частка сталі гарячого прокату з усіх країн, крім Сербії, на ринку ЄС зросла до 12,6% всередині 2016 року з 7,5% у 2013 році. Ціни ж на сталь знизилися на чверть.
Відтак, ЄК вирішила припинити розслідування стосовно Сербії і запровадити мита до інших виробників.
Зокрема, ЄС може ввести мито у розмірі 19,4% на продукцію української металургійної групи "Метінвест".
Мито в розмірі 16,3% передбачене для сталіArcelorMittal Brasil, 17,5% - Usinas Siderurgicas і 15,7% - Companhia Siderurgica National.
Сталь іранської Mobarakeh Steel планується обкласти 23-% митом. ЄС також планує ввести мито в розмірі 15% для сталі виробництва Новолипецького металургійного комбінату, 33% - для Магнітогорського металургійного комбінату і 5,3% для "Северстали".
Нагадаємо, раніше Міністерство торгівлі США продовжило дію Угоди про цінові зобов’язання щодо трубної продукції, яка передбачає скасування антидемпінгового мита для українських виробників при експорті труб.
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