ЄС може ввести санкції проти України, - Данилюк

Європейський союз може ввести економічні санкції проти України у разі непідписання багатосторонньої конвенції MLI про усунення подвійного оподаткування.

"Ми повинні до 28 червня підписати багатосторонню конвенцію про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, це так званий MLI. Відповідне рішення було прийнято Кабінетом міністрів ще в грудні минулого року", - заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду, передає FinClub.

"Я все ще чекаю повноважень, які дадуть мені можливість це підписати. Це останній шанс для України приєднатися до цієї угоди. Його ще потрібно буде ратифікувати. Цей процес має бути завершений до кінця року. Якщо це не буде зроблено - буде існувати ризик застосування проти України економічних санкцій з боку Європейського союзу", - сказав він.

Глава Мінфіну закликав надати йому повноваження для підписання конвенції.

"Всі ми підтримуємо інвестклімат. Тому відповідні повноваження повинні бути надані мені для підписання цієї угоди. Ми повинні почати відповідні процедури", - додав Данилюк.

Раніше Міністерство фінансів відзначало, що Україна може потрапити в офшорний список країн Європейського союзу, якщо не ратифікує угоду MLI до 2019 року.