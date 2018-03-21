ЄС може ввести санкції проти України за незапровадження стандарту BEPS
"ЄС вводитиме санкції стосовно тих, хто не запровадив мінімальні стандарти BEPS до кінця року. Це означає, що український бізнес, який нині так складно завойовує європейські ринки, користуючись угодою про асоціацію, може опинитися в такій незручній ситуації, коли до нього застосовуватимуться обмеження через те, що країна опинилася в "офшорному" списку, оскільки вчасно не виконала мінімальний стандарт BEPS", - сказав міністр, пише "Інтерфакс-Україна".
За його словами, для цього Україна має підписати багатосторонню угоду MLI (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS), яка спрямована на уніфікацію положень чинних угод про уникнення подвійного оподаткування без необхідності індивідуального перегляду самих угод країнами у двосторонньому порядку та яку підписали вже понад 70 країн.
"MLI - це міжнародна угода, тому я маю отримати повноваження від президента на її підписання. Сподіваюся, що їх отримаю найближчим часом", - зазначив Данилюк, пояснивши, що документ ще має бути ратифікований Верховною Радою.
"Ратифікацію не можна відкладати на останній момент, оскільки якщо не встигнемо ратифікувати до кінця року, потрапимо до чорного списку ЄС", - ще раз зазначив глава Мінфіну.
Другим необхідним кроком, за його словами, є ухвалення закону про country by country report. "Тобто корпорації подаватимуть розширену звітність, яка відобразить, де у компаній акумулюються прибутки, які активи та де перебувають", - пояснив міністр.
Данилюк уточнив, що Мінфін завершує роботу над законопроектом і подасть його до ВР найближчим часом.
Міністр додав, що паралельно Мінфін все одно працює над внесенням змін до угод про уникнення подвійного оподаткування з ключовими юрисдикціями, через які відбувалася оптимізація, - Кіпр, Нідерланди, Люксембург.
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