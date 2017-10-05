ЄС може збільшити квоти на експорт деяких видів товарів для України
Під час засідання буде обговорено стан справ щодо тимчасових автономних торговельних заходів для України, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
"Ця законодавча пропозиція була внесена у вересні 2016 року з метою сприяння доступу України на ринок ЄС у частині постачання деяких видів промислової та сільськогосподарської продукції", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, на початку травня Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі проголосував за розширення безмитних квот для України.
Водночас, Комітет Європарламенту не підтримав розширення торговельних преференцій для окремих категорій аграрної продукції – оброблених томатів та пшениці. У цьому напряму Україна продовжує роботу щодо збільшення квот за цими позиціями та сподівається на позитивне рішення Європарламенту.
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