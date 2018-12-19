ЄС надасть Україні 50 млн євро на підтримку реформи децентралізації, - Зубко

Європейський Союз надасть Україні 50 млн євро на підтримку реформи децентралізації.

Віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко провів зустріч з керівником Групи підтримки України Пітером Вагнером і керівником програм співпраці Представництва ЄС в Україні Штефаном Шльойнінгом, повідомляє урядовий портал.

"Ми продовжуємо успішну співпрацю з проектом U-LEAD. Дорожня карта співробітництва залишиться колишньою, адже Угода України з ЄС про співпрацю з цим проектом відповідає Європейській Хартії місцевого самоврядування. До кінця січня 2019 року спільно з нашими міжнародними партнерами підготуємо операційний план дій-2020 і на його основі запропонуємо структуру Центрального офісу реформ. У нас багато нових завдань - зокрема, обробка виборчого законодавства і картографічні роботи для моделювання процесів в областях", - сказав Зубко за підсумками зустрічі.

Він також зазначив, що сьогодні перед органами центральної та місцевої влади, парламентом, органами місцевого самоврядування стоїть низка першочергових завдань, їх виконання - успішна реалізація реформи децентралізації. Це - формування нової територіальної основи та проведення виборів у 2020 році вже на новій адміністративно-територіальній карті України.

"Паралельно органи місцевого самоврядування, ОДА та ще понад 10 міністерств повинні рухатися за формуванням субрегіонального рівня і їх власних територіальних структур. У 2020 році постане питання нового виборчого законодавства про місцеві вибори. І ми будемо пропонувати зміни до законодавства. Будемо наполягати на залученні громадськості до виборчого процесу. Часу мало - два роки. Це дуже мало для таких тектонічних змін. Але ми маємо потужну підтримку міжнародних партнерів. Дякую за чотири роки співпраці і за віру в реформу", - додав Зубко.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення".