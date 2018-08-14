ЄС надасть Україні ще 15,5 млн євро на реформу держуправління

У ЄС нагадали, що це вже друга виплата після першого траншу розміром 10 млн євро

Європейський Союз вирішив надати 15,5 млн євро бюджетної підтримки Україні для реформування сектора державного управління.

"На основі результатів, досягнутих Україною в реформуванні сектора державного управління у 2017 році, ЄС вирішив збільшити допомогу Україні в цій важливій сфері державної політики. EUR15,5 млн із загальної суми розміром EUR90 млн, які становлять зобов'язання ЄС щодо підтримки цієї реформи, були узгоджені для переведення до державного бюджету України за 2018 рік", - ідеться у повідомленні прес-служби Представництва ЄС в Україні, пише "Інтерфакс".

У ЄС нагадали, що це вже друга виплата після першого траншу розміром 10 млн євро, які було надано у травні 2017 року.

Крім того, в диппредставництві зазначили, що у 2016 році ЄС схвалив спеціальну програму допомоги реформування сектора державного управління розміром 104 млн євро, яка передбачає 90 млн євро на бюджетну підтримку і 14 млн євро на технічну допомогу, що використовується для надання консультативних послуг державним органам, залученим в упровадження реформи.

"Рішення про виплату EUR15,5 млн з фондів ЄС до державного бюджету України на 2018 рік є нашим визнанням відчутного прогресу, якого досягла Україна в упровадженні реформи державного управління", - наводять у прес-службі посольства слова тимчасового повіреного у справах ЄС в Україні Томаса Фреллесена.

У свою чергу міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко уточнив, що, відповідно до угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні", перша частина траншу є фіксованою і становить 5 млн євро, а друга частина залежить від успішності впровадження реформи, що вимірюється визначеними програмою індикаторами. "Завдяки їх виконанню друга частина траншу становить EUR 10,5 млн. Кошти бюджетної підтримки спрямовуються до державного бюджету", - розповів він.

За словами міністра, Україна виконала 75% поставлених на 2017 рік індикаторів. Завдяки виконанню цих та інших показників Україна отримала черговий транш, зазначив Саєнко.