ЄС надав 54 млн євро на енергоефективність в Україні

Це надання безповоротних грантів ОСББ для здійснення заходів з енергоефективності

Представники Євросоюзу та України підписали угоду про виділення Фонду енергоефективності другого траншу фінансової допомоги у розмірі 54 мільйони євро.

Кошти перерахують Фонду енергоефективності не на пряму, а через мультидонорський фонд, яким керує Міжнародна фінансова корпорація (яка входить до фінансових організацій ООН).

"Підтримка ЄС направлена на реалізацію програм в рамках Фонду енергоефективності. Це надання безповоротних грантів ОСББ для здійснення заходів з енергоефективності, технічна підтримка ОСББ у підготовці заяв до Фонду", - повідомив міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко.

Зазначимо, що перший транш в рамках програми підтримки енергоефективності ЄС виділив у червні 2018 року. Його розмір складав 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, уряд Німеччини готовий виділити Україні на енергетичну модернізацію 40 млн євро.