ЄС надав 54 млн євро на енергоефективність в Україні
Кошти перерахують Фонду енергоефективності не на пряму, а через мультидонорський фонд, яким керує Міжнародна фінансова корпорація (яка входить до фінансових організацій ООН).
"Підтримка ЄС направлена на реалізацію програм в рамках Фонду енергоефективності. Це надання безповоротних грантів ОСББ для здійснення заходів з енергоефективності, технічна підтримка ОСББ у підготовці заяв до Фонду", - повідомив міністр регіонального розвитку України Геннадій Зубко.
Зазначимо, що перший транш в рамках програми підтримки енергоефективності ЄС виділив у червні 2018 року. Його розмір складав 50 мільйонів євро.
Нагадаємо, уряд Німеччини готовий виділити Україні на енергетичну модернізацію 40 млн євро.
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