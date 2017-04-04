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ЄС надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги, - Порошенко

Це стало можливим завдяки законопроекту про скасування заборони експорту необроблених лісоматеріалів
Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.
ЄС надав Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги, - Порошенко Фото:Facebook Петра Порошенко

"Сьогодні ЄС здійснив другий транш у розмірі 600 млн євро для України в рамках макрофінансової допомоги для стабілізації ситуації і реформування економіки України", - повідомив президент України Петро Порошенко в Twitter.

Раніше повідомляли, що ЄС не змінюватиме своє рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Як відомо, 16 березня Європейська комісія схвалила виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України в розмірі 600 млн євро. В результаті цієї виплати загальна макроекономічна допомогу, яку ЄС надає Україні з 2014 року, досягне 2,81 млрд євро, що, як зазначили в ЄК, є найбільшою макрофінансової допомогою, яку ЄС коли-небудь надавав країні, яка не є її членом.

Нагадаємо, за програмою макрофінансової допомоги Україні вже представлено близько 3 млрд євро. Зараз проходить другий етап, який дозволить виділити 600 млн євро. Це стало можливим завдяки тому, що уряд вніс у Верховну Раду законопроект про скасування заборони експорту необроблених лісоматеріалів. У ЄС чекають, що фінансова допомога позитивно позначиться на макроекономічної стабільності держави.

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04 04 2017 19:57
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