ЄС назвав порушенням міжнародного права призов кримських татар

Призов кримських татар до лав російських збройних сил є порушенням міжнародного права, заявили у представництві Європейського Союзу в Україні.

Про це повідомляє представництво ЄС.

"Сьогодні російська федерація розпочала чергову призовну кампанію в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь для призову жителів Криму до збройних сил рф. Ця кампанія розпочалася одразу після мобілізації, оголошеної росією 21 вересня, в рамках якої було зроблено безпідставний наголос на мобілізації жителів Криму", – речник представництва.

У представництві ЄС наголосили, що кримських татар "навмисно та в непропорційному об’ємі призивають у рамках мобілізації, що проводиться в росії, та насильно залучають до загарбницької війни росії проти України, їхньої традиційної батьківщини", та назвали призов кримських татар "черговим порушенням росією міжнародного права". Адже як член ООН, як постійний член Радбезу ООН росія зобов’язана забезпечити захист прав людини, в тому числі на незаконно анексованих нею українських територіях.

"ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Він також рішуче відкидає та однозначно засуджує незаконну анексію росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Усі ці території є і залишаються Україною", – підкреслили у представництві.

Повідомляється, що ЄС продовжує рішуче підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України й вимагає від росії негайно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України.

Нагадаємо, що Європейська комісія підготувала три способи, за допомогою яких країни Європейського Союзу можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни з росією.