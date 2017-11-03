ЄС не має плану "Б", якщо Нідерланди не ратифікують Угоду ЄС-Україна, – Мінгареллі

Європейський Союз не має плану на той випадок, якщо верхня палата парламенту Нідерландів не ратифікує Угоду про асоціацію ЄС і України.

Про це заявив глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х'ю Мінгареллі в інтерв'ю УНІАН.

"У нас немає плану "Б" з тієї простої причини, що для нас вона (Угода. – Ред.) має бути ратифікована. Тому ми сподіваємося, що Сенат ратифікує Угоду про асоціацію ЄС і України. 27 країн-членів ратифікували, Європейський парламент ратифікував і Верховна Рада ратифікувала. Вона має бути ратифікована", – сказав він.

Нагадаємо, в лютому 2017 у представництві Євросоюзу в Україні заявили, що безвізовий режим повинен набути чинності для України вже до літа.

Європейський Союз виділить Україні 27,2 млн євро для виведення управління міграційними процесами на рівень міжнародних стандартів.

Голова представництва ЄС в Україні Х'ю Мінгареллі допускає підписання додаткового протоколу для завершення ратифікації угоди про Асоціацію України з ЄС.