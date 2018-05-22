ЄС не підтримує санкції США щодо Ірану
Раніше в понеділок держсекретар США Майк Помпео оголосив про "найбільші санкції в історії" і "безпрецедентний фінансовий тиск на режим в Ірані".
Помпео "не продемонстрував, яким чином відмова від ядерної угоди посилила або посилить ступінь захисту регіону від ядерного озброєння", на думку Могеріні.
Європа має намір дотримуватися чинної угоди, заявив глава МЗС Німеччини Хайко Мас. Ситуація, що склалася безпосередньо зачіпає інтереси безпеки ФРН і Європи в цілому, вважає міністр.
У свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав позицію США правильною. Вона обумовлена необхідністю зміцнювати безпеку і підтримувати мирний процес, вважає Нетаньяху.
Нагадаємо, Єврокомісія застосувала кроки, спрямовані на захист інтересів європейських компаній в Ірані від санкцій США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення