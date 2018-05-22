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ЄС не підтримує санкції США щодо Ірану

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала до подальшого виконання угоди з Іраном
За словами Федеріки Могеріні, укладена угода "належить міжнародному співтовариству і була схвалена Радою Безпеки ООН".
ЄС не підтримує санкції США щодо Ірану Федеріка Могеріні. Фото: AFP

Раніше в понеділок держсекретар США Майк Помпео оголосив про "найбільші санкції в історії" і "безпрецедентний фінансовий тиск на режим в Ірані".

Помпео "не продемонстрував, яким чином відмова від ядерної угоди посилила або посилить ступінь захисту регіону від ядерного озброєння", на думку Могеріні.

Європа має намір дотримуватися чинної угоди, заявив глава МЗС Німеччини Хайко Мас. Ситуація, що склалася безпосередньо зачіпає інтереси безпеки ФРН і Європи в цілому, вважає міністр.

У свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав позицію США правильною. Вона обумовлена ​​необхідністю зміцнювати безпеку і підтримувати мирний процес, вважає Нетаньяху.

Нагадаємо, Єврокомісія застосувала кроки, спрямовані на захист інтересів європейських компаній в Ірані від санкцій США.

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22 05 2018 12:52
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