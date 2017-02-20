ЄС не пропускатиме на свої території із "паспортами "ДНР/ЛНР"
"Указ не відповідає духу Мінських домовленостей", - заявила речник Європейської комісії Майя Косьянчич, повідомляє "Укрінформ".
В ЄС також вкотре запевнили у продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації Мінських домовленостей.
"Документи для подорожей, видані так званими "ДНР"/"ЛНР", не визнаються Європейським Союзом", - наголосила представник Єврокомісії.
Косьянчич також розповіла, що високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила це питання із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні у Мюнхені.
Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.
Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".
Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків