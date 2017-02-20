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ЄС не пропускатиме на свої території із "паспортами "ДНР/ЛНР"

В ЄС вкотре запевнили у продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації Мінських домовленостей
Указ президента Росії Володимира Путіна про визнання деяких "документів", виданих "ДНР" і "ЛНР", суперечить духу Мінських домовленостей.
ЄС не пропускатиме на свої території із "паспортами "ДНР/ЛНР" Фото: Reuters

"Указ не відповідає духу Мінських домовленостей", - заявила речник Європейської комісії Майя Косьянчич, повідомляє "Укрінформ".

В ЄС також вкотре запевнили у продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації Мінських домовленостей.

"Документи для подорожей, видані так званими "ДНР"/"ЛНР", не визнаються Європейським Союзом", - наголосила представник Єврокомісії.

Косьянчич також розповіла, що високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила це питання із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні у Мюнхені.

Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.
 
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20 02 2017 16:29
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