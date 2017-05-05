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ЄС не справляється з вирішенням світових конфліктів, - Reuters

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що членам Європейського союзу потрібно збільшувати темп і впевненість, щоб "грати роль у світі"
Деякі міністри і дипломати Європейського союзу вказують на те, що ЄС втрачає силу у вирішенні конфліктів у світі, зокрема, в Сирії та на Донбасі.
ЄС не справляється з вирішенням світових конфліктів, - Reuters Фото: obozrevatel.com

На Мальті відбулася зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що настрої його колег, на тлі численних світових конфліктів, песимістичні і пригнічують.

"Ситуація на Близькому Сході, на жаль, не дуже хороша. Можна зробити висновок про те, що ЄС дуже мало інструментів для впливу на проблеми в регіоні", - сказав Ващиковський,повідомляє Reuters.

Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що членам Європейського союзу потрібно збільшувати темп і впевненість, щоб "грати роль у світі".

Нагадаємо, колишній британський прем’єр-міністр Девід Кемерон переконаний, що існує небезпека значного зниження рівня підтримки Заходом України після трьох років війни на Донбасі.

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05 05 2017 13:50
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