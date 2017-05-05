ЄС не справляється з вирішенням світових конфліктів, - Reuters
На Мальті відбулася зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що настрої його колег, на тлі численних світових конфліктів, песимістичні і пригнічують.
"Ситуація на Близькому Сході, на жаль, не дуже хороша. Можна зробити висновок про те, що ЄС дуже мало інструментів для впливу на проблеми в регіоні", - сказав Ващиковський,повідомляє Reuters.
Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що членам Європейського союзу потрібно збільшувати темп і впевненість, щоб "грати роль у світі".
Нагадаємо, колишній британський прем’єр-міністр Девід Кемерон переконаний, що існує небезпека значного зниження рівня підтримки Заходом України після трьох років війни на Донбасі.
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