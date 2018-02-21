ЄС не ухвалював рішення про згортання проекту з модернізації КПП з Україною, - Мінгареллі

Мінгареллі не зміг уточнити, в чому саме полягають труднощі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі визнав, що в реалізації проекту ЄС, що передбачає модернізацію 6 прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною, є труднощі.

"Дійсно, ми зіткнулися з проблемами у реалізації цього транскордонного проекту", - сказав Мінгареллі на брифінгу в Харкові, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він не зміг уточнити, в чому саме полягають ці труднощі, пославшись на те, що не бере особистої участі в проекті.

Водночас, за словами Мінгареллі, ЄС не ухвалював рішення про згортання проекту.

"Я не можу вам сказати, що рішення про припинення цього проекту вже прийнято", - сказав він.