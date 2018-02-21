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ЄС не ухвалював рішення про згортання проекту з модернізації КПП з Україною, - Мінгареллі

Мінгареллі не зміг уточнити, в чому саме полягають труднощі
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі визнав, що в реалізації проекту ЄС, що передбачає модернізацію 6 прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною, є труднощі.
ЄС не ухвалював рішення про згортання проекту з модернізації КПП з Україною, - Мінгареллі Х'юг Мінгареллі. Фото: EU

"Дійсно, ми зіткнулися з проблемами у реалізації цього транскордонного проекту", - сказав Мінгареллі на брифінгу в Харкові, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він не зміг уточнити, в чому саме полягають ці труднощі, пославшись на те, що не бере особистої участі в проекті.

Водночас, за словами Мінгареллі, ЄС не ухвалював рішення про згортання проекту.

"Я не можу вам сказати, що рішення про припинення цього проекту вже прийнято", - сказав він.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що Європейський Союз закриває проект модернізації прикордонних контрольно-пропускних пунктів з Україною. За інформацією агентства, проект закрили після низки затримок, помилок та перевитрат за участю місцевих чиновників та підрядників. Агентство посилається на внутрішню кореспонденцію уряду України та листування між Європейською комісією та українською владою.

Водночас міністр фінансів України Олександр Данилюк підтвердив інформацію про припинення фінансування Євросоюзом інфраструктурних проектів на кордоні з Україною.

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21 02 2018 15:58
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